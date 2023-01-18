Генеральные репетиции парада пройдут в центре Волгограда 29 и 31 января

Военный парад, посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве, пройдет 2 февраля на площади Павших Борцов в Волгограде. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области.

В параде примут участие 1200–1300 человек. По традиции первой пройдет рота почетного караула. За ней в торжественном марше проследуют военнослужащие соединений и частей Волгоградского территориального гарнизона, курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД России, сотрудники Росгвардии, региональных управлений МЧС и ФСИН России, воспитанники кадетских корпусов, члены Волгоградского отделения движения «Юнармия» и других молодежных военно-патриотических движений.

Сводные тренировки пешего парадного расчета проходят в военном городке. Одна из них состоялась сегодня, 18 января, а генеральные репетиции парада на площади Павших Борцов запланированы на 29 и 31 января.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что парад в Волгограде состоится 2 февраля в традиционном формате. Источники в администрации Волгоградской области поясняли, что в мероприятии примут участие военные, сотрудники силовых структур, также предусмотрен выезд ретротехники.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области