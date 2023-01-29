В Волгограде нашли мертвой 20-летнюю девушку

В Советском районе Волгограда скончалась молодая девушка. Как стало известно ИА «Высота 102», умершей было всего 20 лет.

— Несколько дней назад это произошло. Тело нашел отец в собственном доме. О точной причине смерти можно сказать лишь после результатов проведенных экспертиз. Предварительно, криминальная составляющая отсутствует, — рассказал информагентству собственный источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что к моменту приезда скорой помощи девушка уже была мертва. По не подтвержденной официально информации, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»