В Волгограде определились с парковочными местами на 1 и 2 февраля

Общество 28.01.2023 20:33
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28.01.2023 20:33
1 и 2 февраля, в дни проведения мероприятий в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, движение по центру Волгограда будет ограничено. Для автолюбителей, как сообщает ИА «Высота 102», мэрия обозначила места, где можно припарковать свой транспорт.
Временно оставить личный транспорт можно будет на парковочных площадках:
- рядом со стадионом «Волгоград Арена»;
- у парка «Победа»;
- на парковке перед ТРК «Европа Сити Молл»;
- на стоянках по ул. 7-й Гвардейской;
- на пл. Ленина;
- на парковочной площадке по ул. Володарского (напротив Царицынской пожарной каланчи);
- на ул. 13-Гвардейской дивизии;
- на ул. Гагарина (от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической)
- на ул. Маршала Чуйкова (от ул. Гагарина до ул. Комсомольской);
- на ул. Порт-Саида (от пр. им. Ленина до ул. Маршала Чуйкова);
- на ул. Соколова (от ул. Советской до ул. Маршала Чуйкова);
- на ул. Советской (от ул. Гагарина до ул. Краснознаменской);
- на ул. Ленина (от пр. им. Ленина до ул. Советской);
- на ул. Кубанской (от ул. Балонина до ул. Рокоссовского);
- на ул. Новороссийской (от ул. Кубанской до ул. Балонина);
- на ул. Калинина:
- на ул. Козловской;
- на ул. КИМ;
- на ул. Пугачевской;
- на ул. Профсоюзной (от ул. Симбирской до ул. Рабоче-Крестьянской);
- на ул. Ковровской.
Эти площадки, которые расположены в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда, в общей сложности смогут вместить порядка 6 тысяч автомобилей.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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