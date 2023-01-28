В Волгограде определились с парковочными местами на 1 и 2 февраля









1 и 2 февраля, в дни проведения мероприятий в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, движение по центру Волгограда будет ограничено . Для автолюбителей, как сообщает ИА «Высота 102», мэрия обозначила места, где можно припарковать свой транспорт.

Временно оставить личный транспорт можно будет на парковочных площадках:

- рядом со стадионом «Волгоград Арена»;

- у парка «Победа»;

- на парковке перед ТРК «Европа Сити Молл»;

- на стоянках по ул. 7-й Гвардейской;

- на пл. Ленина;

- на парковочной площадке по ул. Володарского (напротив Царицынской пожарной каланчи);

- на ул. 13-Гвардейской дивизии;

- на ул. Гагарина (от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической)

- на ул. Маршала Чуйкова (от ул. Гагарина до ул. Комсомольской);

- на ул. Порт-Саида (от пр. им. Ленина до ул. Маршала Чуйкова);

- на ул. Соколова (от ул. Советской до ул. Маршала Чуйкова);

- на ул. Советской (от ул. Гагарина до ул. Краснознаменской);

- на ул. Ленина (от пр. им. Ленина до ул. Советской);

- на ул. Кубанской (от ул. Балонина до ул. Рокоссовского);

- на ул. Новороссийской (от ул. Кубанской до ул. Балонина);

- на ул. Калинина:

- на ул. Козловской;

- на ул. КИМ;

- на ул. Пугачевской;

- на ул. Профсоюзной (от ул. Симбирской до ул. Рабоче-Крестьянской);

- на ул. Ковровской.

Эти площадки, которые расположены в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда, в общей сложности смогут вместить порядка 6 тысяч автомобилей.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»