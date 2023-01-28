Общество

Центр реабилитации после инсульта откроется в марте в Волгограде

Общество 28.01.2023 13:34
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28.01.2023 13:34



Специализированный реабилитационный центр для больных, перенесших инсульт, создают в областной клинической больнице №1 в Волгограде. Как сообщили в администрации региона, первых пациентов новое подразделение облбольницы примет уже в марте текущего года.
- В условиях стационара здесь готовятся восстанавливать пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговые травмы, нейрохирургические операции, переломы позвоночника, - уточнили в облздраве.
Центр создается в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Напомним, ранее, в ноябре 2022 года, в региональном сосудистом центре областной больницы № 1 был открыт стационар для реабилитации страдающих заболеваниями центральной и периферической нервной системы. За это время успешно прошли восстановительное лечение более ста пациентов. Комплекс процедур включает массаж, работу с логопедом и клиническим психологом, занятия на специализированном оборудовании, лечебную физкультуру.
До конца 2024 года в Волгоградской области откроют еще два региональных сосудистых центра, увеличив их общее число до шести. Новые круглосуточные подразделения для оказания экстренной помощи пациентам с сосудистыми катастрофами появятся в волгоградской больнице №15 и Михайловской ЦРБ.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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