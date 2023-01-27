В Волжском Волгоградской области камеры уличного наблюдения зафиксировали странный перформанс в одном из парков города-спутника. Как сообщает ИА «Высота 102», глубокой ночью неизвестный прикатил мусорный бак на территорию парка и устроил поджог.





— Собрав мусор и обломав ветки деревьев, пироман устроил поджог мусорного бака, — цитирует информагентство титры к видео. — Поджигатель скрылся в арке ближайшего дома.





Известно, что происшествие случилось в середине недели в парке на площади Ленина. Судя по кадрам, неизвестный примерно в 03.25 толкал перед собой мусорный бак по улице вдоль универмага «Надежда». Перейдя через дорогу, человек втолкнул бак на территорию парка, после чего вспыхнуло пламя.

МАУ «Современные городские технологии» Волжского просит откликнуться всех, кто обладает информацией о о гражданине, попавшем на видео, по номеру 112 или 8 (8443) 55-68-88. Муниципальное учреждение, согласно открытым данным, в числе прочего отвечает за внедрение современных технологий и практик в сфере благоустройства.

Видео: «Жесть Волжский» / vk.com