Двое волгоградцев присвоили дорогую иномарку после смерти хозяина

Двое волгоградцев предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и в фальсификации доказательств. Обвиняемые обманным путем завладели дорогим имуществом умершего мужчины и теперь им грозит срок до 6 лет.

Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки прокуратуры Краснооктябрьского района соблюдения требования законодательства при отчуждении арестованного имущества.

Выяснилось, что в начале июня 2021 года двое приятелей узнали о смерти своего знакомого, который являлся должником по исполнительному производству. При жизни мужчины судебные приставы арестовали и изъяли иномарку. После смерти должника исполнительное производство было прекращено, а машина, оставаясь невостребованной, хранилась на спецстоянке.

Именно этот автомобиль и стал целью фигурантов. Приятели представили в суд подложные документы якобы о продаже автомобиля при жизни собственника одному из обвиняемых за 150 тысяч рублей. На основании фиктивных документов было вынесено решение о предоставлении одному из них права собственности на автомобиль. В дальнейшем данный судебный акт был предоставлен в службу судебных приставов и спорный автомобиль передан одному из сообщников.

В то же время у умершего должника имелся сын, которого таким способом лишили наследства.

Вину один мужчина признал, второй – отрицает. При этом причиненный сыну должника ущерб они возместили.