Все те же парки и улицы: в Волгограде снова объявили голосование по благоустройству

В Волгограде на сайте мэрии сегодня, 25 января, стартовали общественные обсуждения по предварительному отбору территорий для голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До 17 февраля жители региона могут голосовать за парки, скверы и улицы, которые, по их мнению, требуют скорейшего благоустройства. Восемь самых популярных территорий будут вынесены на финальное рейтинговое голосование, которое пройдет весной 2023 года на всероссийской онлайн-платформе.

В общей сложности жителям Волгограда предлагают 23 общественных пространства во всех восьми районах областного центра. Редакция ИА «Высота 102» публикует список, а оставить свой голос за понравившийся вариант вы можете на сайте мэрии.

Красноармейский район