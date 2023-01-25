Все те же парки и улицы: в Волгограде снова объявили голосование по благоустройству

В Волгограде на сайте мэрии сегодня, 25 января, стартовали общественные обсуждения по предварительному отбору территорий для голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До 17 февраля жители региона могут голосовать за парки, скверы и улицы, которые, по их мнению, требуют скорейшего благоустройства. Восемь самых популярных территорий будут вынесены на финальное рейтинговое голосование, которое пройдет весной 2023 года на всероссийской онлайн-платформе.
В общей сложности жителям Волгограда предлагают 23 общественных пространства во всех восьми районах областного центра. Редакция ИА «Высота 102» публикует список, а оставить свой голос за понравившийся вариант вы можете на сайте мэрии.
Красноармейский район
- парковая зона по ул. 40 лет ВЛКСМ вблизи стадиона «Темп»
- сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503
- сквер им. Руднева
Советский район
- прилегающая территория к ЗАГС по пр-кту Университетскому, 64
Ворошиловский район
- сквер по ул. Профсоюзной
- пешеходная зона по ул. Пугачевской
- прогулочный маршрут по ул. Академической до берега Волги
Центральный район
- пешеходная зона по ул. Волгодонская
- прогулочная зона в границах от проспекта Ленина до Площади Павших Борцов, включая территорию, прилегающую к Вечному огню
- пешеходная зона по ул. им. Островского
- пешеходная зона по ул. Мира (2-й этап)
- верхняя терраса центральной набережной от ул. Ковентри до ул. 7-й Гвардейской
- пешеходные улицы по ул. Коммунистической и ул. Ленина вдоль Комсомольского сада (3-й, 4-й этапы)
Дзержинский район
- территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии
- территория, ограниченная ул. Камышовой, с продолжением ул. Космонавтов, пр. Дорожников, ул. им. Клементины Черчилль
- территория, прилегающая к зданию ГУЗ «Поликлиника N 30» по ул. Ангарской, д. 114а
- парк Героев-летчиков (2-я очередь)
- территория, прилегающая к медицинским учреждениям, в границах ул. им. Землячки и ул. Космонавтов
Краснооктябрьский район
- парк «Победа» по проспекту Ленина от ул. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской
- бульвар по проспекту Металлургов в границах ул. им. маршала Еременко и ул. им. Кузнецова
Тракторозаводский район
- спортивная площадка напротив домов NN 73, 75 по ул. Привокзальной
- территория, прилегающая к стадиону «Трактор» – на пересечении ул. им. Шурухина и ул. Ополченской
- территория вблизи конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ»