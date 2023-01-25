Общество

Все те же парки и улицы: в Волгограде снова объявили голосование по благоустройству

Общество 25.01.2023 17:34
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25.01.2023 17:34


В Волгограде на сайте мэрии сегодня, 25 января, стартовали общественные обсуждения по предварительному отбору территорий для  голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До 17 февраля жители региона могут голосовать за парки, скверы и улицы, которые, по их мнению, требуют скорейшего благоустройства. Восемь самых популярных территорий будут вынесены на финальное рейтинговое голосование, которое пройдет весной 2023 года на всероссийской онлайн-платформе.  

В общей сложности жителям Волгограда предлагают 23 общественных пространства во всех восьми районах областного центра. Редакция ИА «Высота 102» публикует список, а оставить свой голос за понравившийся вариант вы можете на сайте мэрии. 

Красноармейский район

  • парковая зона по ул. 40 лет ВЛКСМ вблизи стадиона «Темп»
Кировский район
  • сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503
  • сквер им. Руднева

Советский район

  • прилегающая территория к ЗАГС по пр-кту Университетскому, 64

Ворошиловский район

  • сквер по ул. Профсоюзной
  • пешеходная зона по ул. Пугачевской
  • прогулочный маршрут по ул. Академической до берега Волги

Центральный район

  • пешеходная зона по ул. Волгодонская
  • прогулочная зона в границах от проспекта Ленина до Площади Павших Борцов, включая территорию, прилегающую к Вечному огню
  • пешеходная зона по ул. им. Островского
  • пешеходная зона по ул. Мира (2-й этап)
  • верхняя терраса центральной набережной от ул. Ковентри до ул. 7-й Гвардейской
  • пешеходные улицы по ул. Коммунистической и ул. Ленина вдоль Комсомольского сада (3-й, 4-й этапы)

Дзержинский район

  • территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии
  • территория, ограниченная ул. Камышовой, с продолжением ул. Космонавтов, пр. Дорожников, ул. им. Клементины Черчилль
  • территория, прилегающая к зданию ГУЗ «Поликлиника N 30» по ул. Ангарской, д. 114а
  • парк Героев-летчиков (2-я очередь)
  • территория, прилегающая к медицинским учреждениям, в границах ул. им. Землячки и ул. Космонавтов

Краснооктябрьский район

  • парк «Победа» по проспекту Ленина от ул. Возрождения до ул. 39-й Гвардейской
  • бульвар по проспекту Металлургов в границах ул. им. маршала Еременко и ул. им. Кузнецова

Тракторозаводский район

  • спортивная площадка напротив домов NN 73, 75 по ул. Привокзальной
  • территория, прилегающая к стадиону «Трактор» – на пересечении ул. им. Шурухина и ул. Ополченской
  • территория вблизи конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ»

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