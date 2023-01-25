







Накануне, в день поминовения казаков, убитых в годы гражданской войны и репрессий, в казачьих станицах Волгоградкой области прошли памятные мероприятия. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрации Киквидзенского, Фроловского районов.





Так, в станице Преображенская Киквидзенского района местные жители вместе с главой района Сергеем Савиным возложили цветы к памятнику казачеству.





Глава района подчеркнул, что трагедия политики расказачивания уже перешагнула столетний рубеж, но до сих пор отзывается болью в сердцах жителей района, тех, кому небезразлична судьба российского казачества.





В сельских храмах Фроловского района священники отслужили панихиды в знак памяти о жертвах репрессий.





Фото администрации Киквидзенского района