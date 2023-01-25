Общество

В казачьих станицах Волгоградской области почтили память жертв репрессий

Общество 25.01.2023 08:42
0
25.01.2023 08:42



Накануне, в день поминовения казаков, убитых в годы гражданской войны и репрессий, в казачьих станицах Волгоградкой области прошли памятные мероприятия. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрации Киквидзенского, Фроловского районов. 

Так, в станице Преображенская Киквидзенского района местные жители вместе с главой района Сергеем Савиным возложили цветы к памятнику казачеству. 

Глава района подчеркнул, что трагедия политики расказачивания уже перешагнула столетний рубеж, но до сих пор отзывается болью в сердцах жителей  района, тех, кому небезразлична судьба российского казачества. 

В сельских храмах Фроловского района  священники отслужили панихиды в знак памяти о жертвах репрессий. 

Фото администрации Киквидзенского района 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.01.2023 08:32
Общество 25.01.2023 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2023 08:03
Общество 25.01.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 20:58
Общество 24.01.2023 20:58
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 20:20
Общество 24.01.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 20:00
Общество 24.01.2023 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 17:33
Общество 24.01.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 16:41
Общество 24.01.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 14:57
Общество 24.01.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 14:23
Общество 24.01.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 13:59
Общество 24.01.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 13:27
Общество 24.01.2023 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 13:23
Общество 24.01.2023 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 12:10
Общество 24.01.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 12:03
Общество 24.01.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 09:36
Общество 24.01.2023 09:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:13
Депутатам Госдумы РФ запретили выезд за границу без уведомленияСмотреть фотографии
08:42
В казачьих станицах Волгоградской области почтили память жертв репрессийСмотреть фотографии
08:32
«Спас друга и подорвался на мине»: в Волгоградской области простились с 22-летним ефрейтором Андреем АндреевымСмотреть фотографии
08:03
В минимальном наборе питания волгоградцев лидируют молоко и макароныСмотреть фотографии
21:08
Поражением от «Динамо» завершился первый сбор волгоградского «Ротора» - 0:2Смотреть фотографии
20:58
«Да что ж за дебилы!»: ведущий федерального ТВ Гордон учил жизни мэрию ВолгоградаСмотреть фотографии
20:20
«Волгоградвзрывпром» продадут 1 мартаСмотреть фотографии
20:00
На Украине погиб 30-летний волгоградец Роман КуцолапСмотреть фотографии
19:55
Мэрия Волгограда оформляет кредитную линию на 700 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:16
«Стояла много лет»: в Волгограде во дворе дома у газовой станции загорелась иномаркаСмотреть фотографии
18:55
Волгоградца за монтаж фонтана, где погибла девочка, отправили в колониюСмотреть фотографии
17:57
Студенты не всегда любят искать информацию с помощью мобильного интернетаСмотреть фотографии
17:53
Что делать, если в аптеке не нашлось привычного лекарства? Отвечает профессор ВолгГМУСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде с кондуктора троллейбуса №15А взыскали вред за драку с пассажиркойСмотреть фотографии
16:41
Опубликовано постановление о выходных 1 и 2 февраля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:26
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования 2022 годаСмотреть фотографии
15:47
СК: в Волгоградской области при пожаре погибла 27-летняя женщинаСмотреть фотографии
15:46
Разорвало пополам: смертельное ДТП с бензовозом произошло под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:57
«Открыл огонь по колонне»: в Волгограде рассказали о подвиге сталинградского милиционераСмотреть фотографии
14:23
Волгоградка лишилась денег из-за фейкового долга за вывоз мусораСмотреть фотографии
13:59
24-летнего бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде продают бар, где иностранцев поили «Новичком» во время чемпионатаСмотреть фотографии
13:23
Бочаров побывал с проверкой на Аллее Героев в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
В Волгоградской области селянин зарезал бывшую женуСмотреть фотографии
12:10
«Его дочке всего шесть»: на СВО погиб 46-летний лесничий из станицы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 12-летнюю пострадавшую в ДТП с маршруткой перевели из реанимацииСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде утвердили дополнительные выходные 1 и 2 февраля 2023 годаСмотреть фотографии
11:14
В Волжском с шумных соседей взыскали 20 тысяч рублей за многолетнюю бессоницу дачникаСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области объявили в розыск двух сестер-подростков с приятелемСмотреть фотографии
10:47
Бывший глава поселения в Волгоградской области нарисовал протокол от имени депутатовСмотреть фотографии
 