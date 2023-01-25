Общество 25.01.2023 08:42
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25.01.2023 08:42
Накануне, в день поминовения казаков, убитых в годы гражданской войны и репрессий, в казачьих станицах Волгоградкой области прошли памятные мероприятия. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрации Киквидзенского, Фроловского районов.
Так, в станице Преображенская Киквидзенского района местные жители вместе с главой района Сергеем Савиным возложили цветы к памятнику казачеству.
Глава района подчеркнул, что трагедия политики расказачивания уже перешагнула столетний рубеж, но до сих пор отзывается болью в сердцах жителей района, тех, кому небезразлична судьба российского казачества.
В сельских храмах Фроловского района священники отслужили панихиды в знак памяти о жертвах репрессий.
Фото администрации Киквидзенского района
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