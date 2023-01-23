Общество 23.01.2023 12:34
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23.01.2023 12:34
Губернатор Волгоградской области попросил жителей с пониманием относиться к дополнительным мерам, связанным с обеспечением безопасности в дни подготовки и празднования юбилея Сталинградской Победы, и самим не терять бдительность.
По словам Андрея Бочарова, в регионе будут усилены действующие меры и приняты дополнительные, в том числе по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Необходимые силы и средства сформированы.
– В оставшееся до дня Сталинградской Победы время считаю необходимым обратить особое внимание на вопросы обеспечения комплексной безопасности намеченных мероприятий, жителей и гостей Волгоградской области, – сказал глава региона. – Прошу жителей Волгоградской области отнестись с пониманием к вводимым на территории региона дополнительным мерам по обеспечению безопасности. Также убедительно прошу повысить личную бдительность и незамедлительно информировать правоохранительные органы об обнаружении любых подозрительных предметов и подозрительном поведении людей.
Подготовка к 80-летнему юбилею Сталинградской Победы в Волгоградской области вышла на финишную прямую. До старта масштабного празднования осталось 10 дней. Сформирована насыщенная программа. Ожидается прибытие большого количества гостей.
– Все памятные, торжественные и праздничные мероприятия, намеченные непосредственно на 1-2 февраля текущего года, определены, утверждены и обеспечены необходимыми ресурсами, – отметил Андрей Бочаров. – Оргкомитет работает практически в круглосуточном режиме.
Глава региона также подчиненным и главам муниципальных образований следующие поручения:
— до конца текущей недели доложить об исполнении задач, поставленных по подготовке и проведению мероприятий 80-й годовщины Сталинградской Победы, в том числе о готовности к проведению основных праздничных и торжественных мероприятий 1-2 февраля 2023 года;
— обеспечить реализацию всего комплекса основных и дополнительных мер безопасности жителей и гостей региона, территорий, социальных объектов и объектов жизнедеятельности в ходе проведения памятных, торжественных и праздничных мероприятий;
— главам муниципальных образований — до 29 января 2023 года завершить личный подомовой обход участников Сталинградской битвы, с привлечением социальных и медицинских работников, в ходе которого поздравить с наступающим праздником, уточнить необходимость дополнительных мер помощи и поддержки. По итогам представить доклад до 1 февраля 2023 года;
— главам муниципальных образований совместно с областным комитетом социальной защиты и областным комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики завершить в полном объеме и в установленные сроки вручение знаков «Житель осажденного Сталинграда» и памятных знаков «80 лет Победы в Сталинградской битве»;
— обратить особое внимание на продолжение оказания в полном объеме мер социальной поддержки участникам Сталинградской битвы, всем фронтовикам, ветеранам, вдовам участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашизма, жителям осажденного Сталинграда, проживающим на территории Волгоградской области.
Фото: администрации Волгоградской области
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