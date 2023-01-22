Случайно выглянула в окно: в Волжском на козырьке магазина «Заря» нашли труп 21-летнего парня

В Волжском Волгоградской области накануне на козырьке магазина «Заря», расположенного в девятиэтажке по улице Мира, 62, обнаружили тело молодого человека. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший проживал в этом же доме.

— Мужчина упал с высоты. Ему был всего 21 год, — рассказали информагентству в экстренных службах. — Инцидент произошел 21 января около 14.30.

Как пояснил журналистам ИА «Высота 102» собственный источник в правоохранительных органах, перед смертью погибший мог употреблять наркотические вещества.

— Тело обнаружила бабушка погибшего, которая начала искать внука в квартире и случайно выглянула в окно, — добавил наш собеседник.

Фото: «Жесть Волжский» / t.me