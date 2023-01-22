Происшествия

Случайно выглянула в окно: в Волжском на козырьке магазина «Заря» нашли труп 21-летнего парня

Происшествия 22.01.2023 12:25
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22.01.2023 12:25


В Волжском Волгоградской области накануне на козырьке магазина «Заря», расположенного в девятиэтажке по улице Мира, 62, обнаружили тело молодого человека. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший проживал в этом же доме. 

— Мужчина упал с высоты. Ему был всего 21 год, —  рассказали информагентству в экстренных службах. — Инцидент произошел 21 января около 14.30. 

Как пояснил журналистам ИА «Высота 102» собственный источник в правоохранительных органах, перед смертью погибший мог употреблять наркотические вещества. 

— Тело обнаружила бабушка погибшего, которая начала искать внука в квартире и случайно выглянула в окно, — добавил наш собеседник. 

Фото: «Жесть Волжский» / t.me  

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