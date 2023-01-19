Волгоградец взял в кредит 6,5 млн рублей и отдал их мошеннику





Полицейские ищут афериста, который обманут жителя Волгограда на 6,5 миллиона рублей. Как сообщили в УМВД Волгограда, 37-летний пострадавший обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве.

Мужчина рассказал, что в ноябре 2022 года ему позвонил неизвестный мужчина, который представился ему брокером. Он рассказал, что можно хорошо заработать на биржевых торгах акциями. Волгоградец решил включиться в игру. Для этого он с 29 ноября по 17 декабря перевел на электронный кошелек 6,5 миллиона рублей, которые оформил в кредит. Однако с личного кабинета деньги вывести он не смог, а телефон брокера больше не отвечал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).



