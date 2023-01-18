



Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко выехал в Кировский район Волгограда на место смертельной аварии с участием маршрутного такси. В результате столкновения маршрутки №8С и КАМАЗа, напомним, погибли три человека.

– К месту аварии в Кировском районе выехал начальник Главка МВД генерал-майор полиции Д.Ю. Вельможко. На месте аварии будет принят доклад руководителей подразделений полиции и следственно-оперативной группы об обстоятельствах столкновения, полноты проведенных неотложных следственных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка.

По уточненным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате аварии на улице Саши Чекалина погибли подросток и две женщины – 1946 и 1966 гр.

В больницы Волгограда, по сведениям облздрава, доставлены шесть пострадавших – трое детей и трое взрослых. Их состояние уточняется.