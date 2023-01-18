На место смертельного дорожно-транспортного происшествия в Кировском районе Волгограда, в результате которого погибли три пассажира маршрутки №8С, сразу после сообщения выехали семь бригад скорой помощи. В настоящее время в больницы Волгограда доставляют троих детей и троих взрослых.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, при столкновении КАМАЗа и маршрутки на улице Саши Чекалина пострадали трое детей в возрасте 14 лет, 5 лет, 12 лет. Все они доставляются в больницу №7 Волгограда.

Также в больницу №15 госпитализируются 48-летняя женщина, 44-летний мужчина и 36-летний мужчина.

Как стало известно ИА «Высота 102» к этому часу, среди троих погибших волгоградцев, находившихся в салоне маршрутного такси, один подросток.

Уточняется, что авария произошла в районе остановки общественного транспорта «Химгородок».