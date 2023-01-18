В Волгограде ищут свидетелей ДТП с автобусом №68

Происшествия 18.01.2023 08:08
0
18.01.2023 08:08
В Волгограде разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 17 января в Тракторозаводском районе. С просьбой о помощи в редакцию ИА «Высота 102» обратился Дмитрий Марков, водитель внедорожника, который пострадал в ДТП.
- Может, есть у кого запись с регистратора. Кто ехал 17.01.2023 в районе 16:15-16:30 на Тракторном, на повороте на ул.Дегтярёва с первой продольной. Поворачивал налево и в правом ряду ПАЗ на полном ходу въехал в заднюю часть моего внедорожника, после чего его развернуло на 180 градусов. Камеры на перекрестке не работали. Если есть у кого запись в это время, важно знать, на какой сигнал светофора двигался ПАЗ, - рассказал Дмитрий.
Кто может предоставить видео с регистратора момента ДТП, просьба обращаться по телефону 89275084653.
Участником ДТП стал автобус №68, который обслуживает ООО «Волгоградский автобусный парк».
Фото Дмитрия Маркова
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой №8С в Волгограде увеличилось до шести18.01.2023 15:29
Происшествия 18.01.2023 15:29
Три пассажира маршрутки погибли в ДТП с КАМАЗом в Волгограде18.01.2023 15:14
Происшествия 18.01.2023 15:14
В заброшенном доме в Волгограде нашли два обгоревших трупа18.01.2023 14:46
Происшествия 18.01.2023 14:46
«Дом отключили от света»: 60-летний житель Волгоградской области сгорел в мазанке с печкой18.01.2023 13:48
Происшествия 18.01.2023 13:48
За подстреленный символ года волгоградцу грозит до двух лет18.01.2023 13:47
Происшествия 18.01.2023 13:47
В лесопосадке под Волгоградом насмерть замерз 48-летний мужчина18.01.2023 12:02
Происшествия 18.01.2023 12:02
В Волгограде избили и ограбили сотрудника автосервиса18.01.2023 11:39
Происшествия 18.01.2023 11:39
В Волгоградской области месяц разыскивают пенсионерку в фиолетовом пальто18.01.2023 10:44
Происшествия 18.01.2023 10:44
Автослесарь в Волгограде за пару минут лишился 100 тысяч рублей18.01.2023 09:22
Происшествия 18.01.2023 09:22
Под Волгоградом водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с «КАМАЗом»17.01.2023 10:49
Происшествия 17.01.2023 10:49
Тела пожилых супругов обнаружены в сгоревшем доме под Волгоградом17.01.2023 10:09
Происшествия 17.01.2023 10:09
Поднимали краном. В Волгоградской области у железнодорожного переезда перевернулся кроссовер: видео17.01.2023 09:27
Происшествия 17.01.2023 09:27
«Хватились соседи»: в Волгоградской области разыскивают пропавшего в декабре мужчину17.01.2023 08:15
Происшествия 17.01.2023 08:15
Волгоградец угнал у подруги иномарку и разворотил ее в ДТП16.01.2023 13:23
Происшествия 16.01.2023 13:23
В Волгограде водитель на машине без номеров сбил женщину и скрылся16.01.2023 11:12
Происшествия 16.01.2023 11:12