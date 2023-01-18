Происшествия

В Волгограде ищут свидетелей ДТП с автобусом №68

Происшествия 18.01.2023 08:08
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18.01.2023 08:08



В Волгограде разыскивают свидетелей аварии, которая произошла 17 января в Тракторозаводском районе. С просьбой о помощи в редакцию ИА «Высота 102» обратился Дмитрий Марков, водитель внедорожника, который пострадал в ДТП.



- Может,  есть у кого запись с регистратора. Кто ехал 17.01.2023 в районе 16:15-16:30 на Тракторном, на повороте на ул.Дегтярёва с первой продольной. Поворачивал налево и в правом ряду ПАЗ на полном ходу въехал в заднюю часть моего внедорожника, после чего его развернуло на 180 градусов. Камеры на перекрестке не работали. Если есть у кого запись в это время, важно знать, на какой сигнал светофора двигался ПАЗ, - рассказал Дмитрий. 

Кто может предоставить видео с регистратора момента ДТП, просьба обращаться по телефону 89275084653.



Участником ДТП стал автобус №68, который обслуживает ООО «Волгоградский автобусный парк».


Фото Дмитрия Маркова
 

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