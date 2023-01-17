«Брызгал кровью изо рта»: в Волжском нашли умиравшего у подъезда мужчину

У многоэтажного жилого дома по проспекту Дружбы, 79 в Волжском Волгоградской области сегодня, 17 января, очевидец обнаружил троих мужчин. Один из них лежал у ступенек подъезда.

— На Дружбы, 79 три товарища. Первый на лестнице еле стоит, второй у лестницы, третий у балкона. Были в состоянии наркотического опьянения. Ужасная картина. Те, что на земле, как сказали потом врачи, уже умирали, — рассказал один из подписчиков Telegram-канала «Жесть Волжский». — Когда я подошел, тот, что у лестницы — был уже сине-фиолетовый. Я положил ему под голову куртку и он начал розоветь. Скорая его потом на ноги поставила, а второго на носилках увезли. Он кровью брызгал изо рта.





В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам ИА «Высота 102» подтвердили информацию о состоянии одного из мужчин.

— Мужчина госпитализируется в токсикологическое отделение больницы № 25, — пояснили в облздраве. — Состояние средней тяжести.

Фото: «Жесть Волжский» / t.me