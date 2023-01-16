Волгоградским росгвардейцам установили ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей

Ежемесячная денежная выплата установлена с 1 января 2023 года постановлением губернатора Волгоградской области отдельным категориям сотрудников управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, 10 тысяч рублей с этого года будут теперь получать следующие категории сотрудников:

замещающие должности помощника дежурного группы обеспечения служебной деятельности нарядов полиции (группы обеспечения деятельности нарядов полиции);

заместителя командира взвода, командира отделения, старшины группы материально-технического обеспечения;

старшего полицейского, полицейского, полицейского (водителя).

Документ принят во исполнении Указа президента РФ от 19 октября 2022 года о мерах, осуществляемых в субъектах, в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что с 2023 года ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей стали получать и участковые, а также некоторые другие категории полицейских.