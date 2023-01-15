Волгоградцы жалуются на пропажу дешевого сахара в магазинах

Общество 15.01.2023 10:44
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15.01.2023 10:44
Волгоградцы сообщают о том, что в магазинах исчез относительно дешевый сахар. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, так, в одной из торговых сетей накануне оказался пустым контейнер, обычно заваленный пачками с сахаром.
- Мы нашли только сахар-песок почти за 80 рублей, и то это со скидкой, - недоумевают волгоградцы. – Продавцы говорят о временных перебоях с этим продуктом.
Между тем, по последним данным Волгоградстата, средняя стоимость 1 килограмма сахара в регионе составила 60 рублей. Цена за неделю выросла на 0,17%.
Фото читателей ИА "Высота 102"
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