Волгоградцы жалуются на пропажу дешевого сахара в магазинах









Волгоградцы сообщают о том, что в магазинах исчез относительно дешевый сахар. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, так, в одной из торговых сетей накануне оказался пустым контейнер, обычно заваленный пачками с сахаром.





- Мы нашли только сахар-песок почти за 80 рублей, и то это со скидкой, - недоумевают волгоградцы. – Продавцы говорят о временных перебоях с этим продуктом.













Между тем, по последним данным Волгоградстата, средняя стоимость 1 килограмма сахара в регионе составила 60 рублей. Цена за неделю выросла на 0,17%.





Фото читателей ИА "Высота 102"