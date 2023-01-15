В глубинке Волгоградской области жители пяти хуторов остались без маршруток

Общество 15.01.2023 13:25
0
15.01.2023 13:25
В Нехаевском районе Волгоградской области приостановлено сообщение с несколькими населенными пунктами. Так, с нового года перестали курсировать маршрутки от райцентра до станиц Тишанская и Луковская, хуторов Захоперский, Нижнедолговский и села Солонка. При этом некоторые из этих сел расположены достаточно далеко от райцентра – например, от хутора Захоперский до Нехаево – 18 километров. В администрации Нехаевского района заявили, что движение по муниципальным маршрутам прекращено «по техническим причинам» до 1 февраля этого года.
Глава Нехаевского района Сергей Кузнецов пояснил корреспонденту ИА «Высота 102», что прекращение движения маршруток связано с отказом предпринимателя от работы на данных маршрутах.
- В прошлом году он заверил, что продолжит работу на этих направлениях, но потом заявил, что он возит людей себе в убыток, поэтому встал вопрос об увеличении финансирования, - прокомментировал ситуацию глава района. – Мы готовы увеличить финансирование, но для этого необходимо провести положенные по закону конкурсные процедуры. С учетом того, что будет выделено больше денег, даже, если этот предприниматель откажется от перевозок, мы найдем другого.
Сергей Викторович также добавил, что обычно маршрутками пользовались 3-4 жителя в каждом населенном пункте в день.
- Если возникнет потребность добраться до райцентра, сельские администрации будут предоставлять людям административный транспорт, - заверил глава.
В Волгоградской области скончалась 98-летняя участница Сталинградской битвы15.01.2023 16:54
Общество 15.01.2023 16:54
ТЦ «Ворошиловский» определил обладателей главных призов акции «Подарки любимым»15.01.2023 15:30
Общество 15.01.2023 15:30
Под Волгоградом разведчики опробовали автомат Калашникова на стрельбах15.01.2023 15:03
Общество 15.01.2023 15:03
«Открыл свою студию»: в жутком ДТП погиб бывший актер Волгоградского НЭТа Данил Корсаков15.01.2023 14:45
Общество 15.01.2023 14:45
В Волгограде слабый снегопад выгнал на улицы 70 единиц техники15.01.2023 13:39
Общество 15.01.2023 13:39
В Волгограде выпустили карты «Волна» с Родиной-матерью15.01.2023 12:25
Общество 15.01.2023 12:25
Волгоградцы жалуются на пропажу дешевого сахара в магазинах15.01.2023 10:44
Общество 15.01.2023 10:44
В Волгоградской области потратят почти 2 миллиарда на камеры дорожного контроля15.01.2023 09:27
Общество 15.01.2023 09:27
Росстат: Волгоградская область в ЮФО стала рекордсменом по темпам падения рождаемости и смертности15.01.2023 07:58
Общество 15.01.2023 07:58
В Волгоградской области 16 января временно отключат ТВ и радио14.01.2023 21:42
Общество 14.01.2023 21:42
Первая станция по приему восьми видов отходов открылась в Волжском14.01.2023 20:14
Общество 14.01.2023 20:14
Под Волгоградом спасли вмерзшую в землю лошадь14.01.2023 19:10
Общество 14.01.2023 19:10
В Волгограде жильцы пятиэтажки уже три недели воюют с УК за тепло14.01.2023 18:10
Общество 14.01.2023 18:10
«Таких людей я больше не встречал»: житель Ставрополя написал трогательное письмо о погибшей в СВО волгоградке14.01.2023 17:02
Общество 14.01.2023 17:02
Общественный транспорт Волгограда за год перевез 89 млн пассажиров14.01.2023 15:39
Общество 14.01.2023 15:39