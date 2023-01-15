В глубинке Волгоградской области жители пяти хуторов остались без маршруток









В Нехаевском районе Волгоградской области приостановлено сообщение с несколькими населенными пунктами. Так, с нового года перестали курсировать маршрутки от райцентра до станиц Тишанская и Луковская, хуторов Захоперский, Нижнедолговский и села Солонка. При этом некоторые из этих сел расположены достаточно далеко от райцентра – например, от хутора Захоперский до Нехаево – 18 километров. В администрации Нехаевского района заявили, что движение по муниципальным маршрутам прекращено «по техническим причинам» до 1 февраля этого года.





Глава Нехаевского района Сергей Кузнецов пояснил корреспонденту ИА «Высота 102», что прекращение движения маршруток связано с отказом предпринимателя от работы на данных маршрутах.





- В прошлом году он заверил, что продолжит работу на этих направлениях, но потом заявил, что он возит людей себе в убыток, поэтому встал вопрос об увеличении финансирования, - прокомментировал ситуацию глава района. – Мы готовы увеличить финансирование, но для этого необходимо провести положенные по закону конкурсные процедуры. С учетом того, что будет выделено больше денег, даже, если этот предприниматель откажется от перевозок, мы найдем другого.





Сергей Викторович также добавил, что обычно маршрутками пользовались 3-4 жителя в каждом населенном пункте в день.





- Если возникнет потребность добраться до райцентра, сельские администрации будут предоставлять людям административный транспорт, - заверил глава.