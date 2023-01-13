Общество

С 14 января в Волгограде изменят маршруты № 15а и № 23а

Общество 13.01.2023 20:35
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13.01.2023 20:35


В Волгограде изменят два маршрута общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102» , нововведения начнут действовать с 14 января. 

— Муниципалитет увеличивает протяженность маршрутов общественного транспорта, обслуживающего микрорайон Родниковая долина в Советском районе Волгограда, — пояснили информагентству в мэрии города-героя. — Вспомогательные направления № 23а «Родниковая Долина — Ж/Д Вокзал» и № 15а «ДК «Строитель» — Родниковая Долина» будут следовать по улице Химина до пересечения с улицей Плиева. 

Уточняется, что маршруты продлили из-за появления новых дорог, возведенных при реализации нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье». В пресс-службе горадмина добавили, что они обеспечены комфортными площадками для ожидания транспорта с остановочными павильонами.  

— Оборудована система наружного освещения, организованы парковочные пространства и зеленые зоны, — прокомментировали в администрации города. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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