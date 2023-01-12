В Волгограде началась подготовка к параду в честь Сталинградской победы

В Волгограде началась подготовка к предстоящему параду, который состоится на площади Павших Борцов 2 февраля по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сегодня на территории бывшего Качинского училища прошла первая тренировка с участием спасателей.

– Для прохождения торжественным маршем были отобраны наиболее отличившиеся сотрудники Главного управления МЧС России по Волгоградской области, которые сегодня приступили к тренировкам на плацу военного городка. Во время репетиций спасателям предстоит отрабатывать слаженность действий парадного расчета, совершенствовать навыки строевых приемов выноса знамени, а также прохождение торжественным маршем, – рассказали в ведомстве.

Парадная коробка ГУ МЧС России по Волгоградской области будет состоять из 87 сотрудников. Также в параде 2 февраля в Волгограде примет участие ретро-коробка, состоящая из 30 огнеборцев, для которых специально отшита одежда военных лет.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области