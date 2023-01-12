Волгоградский губернатор пожарил яичницу с дождавшимися газа селянами









Жители самой отдаленной улицы в хуторе Желтухин Иловлинского района Волгоградской области дождались газа. Благодаря президентской программе догазификации в их дома наконец-то провели голубое топливо.

Как сообщили в администрации Волгоградской области, сегодня с этим радостным событием селян поздравил губернатор Андрей Бочаров. В свой теперь уже газифицированный дом главу региона пригласила семья Березневых. Андрей Бочаров пообщался с хозяевами и даже вместе с ними приготовил яичницу с салом на газовой плите. Александр и Наталья Березневы от имени жителей всей улицы поблагодарили за решение давней проблемы: с приходом газа в 2,5 раза сократятся расходы, а жить будет комфортнее.













Долгое время в хуторе Желтухин негазифицированной оставалась отдаленная улица Атаманская, расположенная в нескольких километрах от села. Чтобы провести туда газ, надо было построить газопровод протяженностью 4,7 км. Для собственников 30 домов, расположенных на этой улице, такие затраты были неподъемными. Все изменилось со стартом президентской программы догазификации, которая позволяет жителям газифицированных населенных пунктов бесплатно подвести голубое топливо до границ участка, а также сделать врезку в распределительные сети.













В Волгоградской области с 1 января 2023 года размер компенсации на приобретение оборудования и другие расходы на газификацию для отдельных категорий жителей региона увеличен в два раза — с 50 до 100 тысяч рублей. Также расширен круг получателей такой помощи.

- При необходимости мы готовы рассмотреть дополнительные меры поддержки, — отметил губернатор.













В ходе поездки в Иловлинский район вопросы газификации территорий и реализации президентской программы догазификации были рассмотрены на совещании с участием руководства администрации Волгоградской области, а также глав муниципальных образований.

Глава региона поставил задачу к концу 2027 года выйти на уровень газификации в 98%. Это позволит дополнительно обеспечить голубым топливом порядка 14,5 тысячи домохозяйств, где проживают около 40 тысяч человек.

- Учитывая высокий уровень взаимодействия между «Газпромом» и Волгоградской областью в конце 2022 года принято решение, и список населенных пунктов, подлежащих газификации, увеличился на 109 сел. Исходя из этого, 166 населенных пунктов мы должны будем газифицировать к 2027 году. Это позволит порядка 14,5 тыс. домохозяйств обеспечить газом, в которых проживают около 40 тыс. человек. Это серьезная амбициозная программа, и к концу 2027 года газификация Волгоградской области практически будет завершена, мы выйдем на уровень 98%, — сообщил Андрей Бочаров.

По его словам, общий объем средств на реализацию программы газификации и догазификации, на обеспечение газом населенных пунктов Волгоградской области составляет порядка 36 миллиардов рублей.

Фото: администрации Волгоградской области



