



Следователи регионального СУ СК России ходатайствуют о передаче им материалов о дорожно-транспортном происшествии в Михайловском районе Волгоградской области с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали девять человек, в том числе ребенок. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель следственного управления Дарья Буянова.

– В связи с широким общественным резонансом сотрудниками Фроловского межрайонного следственного отдела подготовлено ходатайство прокурору Михайловского района Волгоградской области об изъятии материалов из производства территориального отдела МВД и передачи его для проведения дальнейшей проверки в органы СКР, – сообщила Буянова.

Напомним, что авария произошла в ночь с 11 на 12 января на трассе Р-22 «Каспий». Водитель грузовика из Беларуси врезался в припаркованный на обочине бензовоз, после чего выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, направлявшимся из Москвы в Махачкалу. В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса, а также водители всех трех транспортных средств.

Все подробности ДТП корреспонденты «Высоты 102» собрали в специальном материале.