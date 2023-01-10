СУ СКР по Волгоградской области организована доследственная проверка после публикации в Сети об отсутствии отопления в гимназии города Урюпинска. Как сообщает ИА «Высота 102», дети вынуждены обучаться в куртках.

— В одной из соцсетей размещен информационный пост, где граждане обращают внимание на отсутствие отопления в МАОУ «Гимназия» в городе Урюпинск Волгоградской области, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — В связи с отсутствием отопления дети вынуждены обучаться в верхней одежде. Кроме того, со стороны должностных лиц администрации меры по восстановлению нарушений не принимаются, жалобы родителей игнорируются.

Речь идет о публикации в группе «Интересный Урюпинск», размещенной накануне поздно вечером. В обращении мама одного из учащихся сообщила, что в гимназии с начала отопительного сезона — 16 октября 2022 года по настоящее время — очень холодно, а 9 января 2023 года в классах было всего девять градусов. По словам женщины, «единственное какие меры принимает администрация школы, это советуют одеть детям куртки, и действительно, дети сидят на уроках в куртках» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). Возмущенная волгоградка задается вопросом: «Неужели до весны наши дети будут мерзнуть в стенах данной школы?».

— В ходе процессуальной проверки действиям (бездействию) должностных лиц будет дана юридическая оценка по ст. 293 УК РФ — халатность, — добавила Буянова.

В волгоградском следкоме уточнили, что на период восстановления нарушений детей перевели на дистант.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»