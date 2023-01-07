Общество 07.01.2023 16:17
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07.01.2023 16:17
Росстат опубликовал новые данные о численности населения Волгоградской области на 1 января 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, данные приведены с учетом итогов переписи населения 2020 года. Так, согласно обновленным сведениям, численность населения региона составила 2 миллиона 492 тысячи 808 человек. При этом мужчин в Волгоградской области насчитывался 1 миллион 167 тысячи 543, а женщин – 1 миллион 325 тысяч 265.
Интересно, что в начале прошлого года в Росстате сообщали, что на 1 января 2022 года в регионе проживали 2 миллиона 446 тысячи 461 человек. Таким образом, с учетом данных переписи 2020 года население Волгоградской области увеличилось на 46347 человек. При этом, напомним, последние годы в регионе наблюдается тенденция убыли населения.
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