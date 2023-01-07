Мэрия отчиталась об ударной уборке дорог в Волгограде





После снегопада, обрушившегося на Волгоград вечером 6 января, проезд по всем ключевым магистралям в областном центре обеспечен в полном объеме. С таким заявлением, сообщает ИА «Высота 102», выступила городская администрация.

По сообщению пресс-службы мэрии, коммунальная техника вышла на магистрали сразу после первых осадков. Дороги не только очищают от снега, но и обрабатывают против гололеда. Напомним, что перед резким понижением температуры и снегопадом в городе прошел дождь, в результате чего дороги покрылись льдом.

– С вечера 6 января дороги Волгограда обрабатываются противогололедными реагентами. С понижением температуры атмосферного воздуха до отрицательных отметок дорожные службы вывели спецтехнику на основные магистрали города. К настоящему времени обеспечен проезд по всем ключевым дорогам, комбинированные машины перешли к обработке второстепенных проездов, – сообщают в администрации.

Также в мэрии уверяют, что одновременно с уборкой дорог в Волгограде очищают и тротуары.

