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«У них праздники!»: волгоградка, попавшая в больницу с температурящим младенцем, пожаловалась на врачей

Общество 06.01.2023 19:16
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06.01.2023 19:16


В редакцию ИА «Высота 102» обратилась жительница Волгограда, представившаяся Екатериной. Со слов женщины, 3 января она попала в детскую клиническую больницу № 8 Ворошиловского района с температурящей годовалой дочерью. Как рассказала волгоградка, после того, как их осмотрел дежурный доктор, медиков и след простыл.  

Екатерину крайне возмутило, что осмотра ребенка ей приходилось добиваться буквально с боем, в то время, как у малыша была температура почти под сорок градусов. 

— Попали с годовалой дочерью в детскую больницу № 8. У нее была температура 39,4 градуса и не сбивалась. Нас привезли туда на скорой помощи около 21.00. Принял дежурный доктор. Она послушала дочку, уколола антибиотики и дала свечи. Поставила предварительный диагноз — ОРВИ, — вспоминает Екатерина. — 4 января около 07.00 утра у дочки снова повысилась температура до 38.9 градуса. Сходила на сестринский пост, попросила укол, сделали. Температура спала. В этот день врач так и не появился. Никакого обхода не было. Мою дочь больше не слушали на наличие хрипов в легких, не взяли никаких анализов! А ведь это совсем малышка, там любое промедление может обернуться катастрофой. Медсестры на мои замечания отвечали, мол, что вы хотите — сейчас праздники, врачей на всех не хватает. Я все понимаю, праздничные дни, но это же больница, тем более детская!


Утром 5 января, как рассказала Екатерина, после очередных препирательств на сестринском посту палату все же посетил доктор. 

— После того, как я с ними поругалась, где-то через полчаса пришел врач. Более-менее осмотрел. И только сегодня взяли анализы. Это просто ужас! — делится волгоградка. — Вдобавок я не могла подмыть ребенка, потому что не было горячей воды. Мало того, что никто не лечит, так еще и из крана вода течет еле теплая! Как вообще находиться с ребенком в таких условиях? 

В итоге Екатерина написала отказ от медпомощи. По словам женщины, она будет жаловаться в профильный комитет. 

— Буду обязательно писать в комитет! Надо разбираться с таким халатным отношением к детям, да и вообще к людям! Так нельзя, — подытожила волгоградка. 


В комитете здравоохранения Волгоградской области в свою очередь пояснили, что 3 января при поступлении ребенка в стационар — он был осмотрен дежурным врачом, выставлен диагноз, назначена терапия на ближайшие дни. 

— В стационаре дважды в день проводится термометрия, выполняются назначения. Дети, нуждающиеся в коррекции терапии, с ухудшением состояния осматриваются врачом незамедлительно, — добавили в облздраве. — 5 января осуществлен повторный осмотр пациента дежурным врачом. На стендах учреждения, а также на официальном сайте указан телефон главного врача/дежурного администратора, по которому родители/законные представители могут в ежедневном режиме обратиться по вопросам оказания медицинской помощи.

В комитете добавили, что отсутствие воды было связано с поломкой сантехнического оборудования в связи с нарушением правил эксплуатации. Технологические нарушения оперативно устранены.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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