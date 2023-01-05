Происшествия

В Волгоградской области мужчина пилил дрова и погиб, угодив в ловушку

Происшествия 05.01.2023 10:54
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05.01.2023 10:54



Житель хутора Бобровский-1 в Волгоградской области погиб в процессе заготовки дров пилой. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах.
По предварительной информации, несчастный случай произошел днем 4 января в Серафимовичском районе. Примерно в 15.00 житель хутора решил напилить дров самодельной циркулярной пилой. Механизм приводился в движение от привода вала отбора мощности трактора Т-25.
В какой-то момент селянин зацепился краем куртки за привод вала. В результате мужчина получил ранения, которые оказались смертельными.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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