







Владельцам двух домов в рабочем поселка Линево Жирновского района Волгоградской области, пострадавших в результате падения и возгорания металлических предметов, окажут помощь в восстановлении строений. Об этом заявил ИА «Высота 102» глава Жирновского района Александр Шевченко.





- До людей должны были уже донести всю необходимую информацию в Линевском сельском поселении, - пояснил Александр Федорович. – Но, если будет необходимость, и мы с ними встретимся. Людей мы не оставим – окажем необходимую помощь.







При этом жители поселка рассказали ИА "Высота 102", что пока ремонт построек не начали.







Напомним, 31 декабря в рабочем поселке Линево на два дома упали металлические обломки неизвестного предмета. Было зафиксировано возгорание кровли одного из домов. Один из предметов проломил сарай. В администрации Жирновского района поясняли, что упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре. Жители не пострадали.





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