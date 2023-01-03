Клиентские службы СФР в Волгограде заработают 4 января









4 января по всей стране, в том числе в Волгоградской области в дежурном режиме будут работать объединенные клиентские службы СФР. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, в эти отделения можно обратиться тем, у кого есть неотложные вопросы по оформлению мер социальной поддержки.





Гражданам будут доступны все государственные услуги объединенного Фонда, включая оформление выплаты единого пособия для семей с низким доходом.





Напоминаем, что подача электронных заявлений на получение мер социальной поддержки фонда доступна и на портале государственных услуг.

А в штатном режиме клиентские службы волгоградского областного Соцфонда заработают с 9 января. Адрес ближайшей клиентской службы можно уточнить на сайте Соцфонда.