В Волгоградской области в поле нашли неопознанные объекты: видео

Очевидцы в Telegram-каналах сообщили о падении неопознанных объектов в Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», осколки серого цвета обнаружили охотники в Руднянском районе.

— У села Ильмень упали четыре ракеты, — сообщил один из подписчиков. — А вчера был слышен сильный грохот.

Глава администрации Ильменского сельского поселения Владимир Плющенко подтвердил журналистам ИА «Высота 102» информацию о падении неизвестных объектов.





— Вчера в первой половине дня в 15 километрах от нашего поселения нашли осколки серого цвета. Какой-то неопознанный объект, — рассказал Плющенко. — Я сообщил в полицию. Было выставлено оцепление. Военных оповестили. В поле нашли один металлический объект.





На фото и видео, опубликованных в Сети, отчетливо видны последствия падения — сломанные деревья и черный след на земле. На одном из обломков можно различить надпись «место установки ложемента» (ложемент — опорное устройство для крепления крупногабаритных объектов, в том числе ракет, — прим. ред.).

Напомним, ранее обломки неопознанных объектов также находили в Руднянском и Еланском районах Волгоградской области. Местные власти выступили с заявлениями после инцидентов.

Фото и видео: ХУ Волгоград / t.me