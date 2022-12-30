Общество

В Волгоградской области в поле нашли неопознанные объекты: видео

Общество 30.12.2022 11:43
0
30.12.2022 11:43


Очевидцы в Telegram-каналах сообщили о падении неопознанных объектов в Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», осколки серого цвета обнаружили охотники в Руднянском районе. 

 

— У села Ильмень упали четыре ракеты, — сообщил один из подписчиков. — А вчера был слышен сильный грохот. 

Глава администрации Ильменского сельского поселения Владимир Плющенко подтвердил журналистам ИА «Высота 102» информацию о падении неизвестных объектов.  


— Вчера в первой половине дня в 15 километрах от нашего поселения нашли осколки серого цвета. Какой-то неопознанный объект, — рассказал Плющенко. — Я сообщил в полицию. Было выставлено оцепление. Военных оповестили. В поле нашли один металлический объект. 


На фото и видео, опубликованных в Сети, отчетливо видны последствия падения — сломанные деревья и черный след на земле. На одном из обломков можно различить надпись «место установки ложемента» (ложемент — опорное устройство для крепления крупногабаритных объектов, в том числе ракет, — прим. ред.)

Напомним, ранее обломки неопознанных объектов также находили в Руднянском и Еланском районах Волгоградской области. Местные власти выступили с заявлениями после инцидентов. 

Фото и видео: ХУ Волгоград / t.me 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.12.2022 15:02
Общество 30.12.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 13:49
Общество 30.12.2022 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 13:24
Общество 30.12.2022 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 13:15
Общество 30.12.2022 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 12:53
Общество 30.12.2022 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2022 11:07
Общество 30.12.2022 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 10:26
Общество 30.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 10:26
Общество 30.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 10:02
Общество 30.12.2022 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 08:51
Общество 30.12.2022 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2022 08:26
Общество 30.12.2022 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 21:00
Общество 29.12.2022 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 20:31
Общество 29.12.2022 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 16:30
Общество 29.12.2022 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2022 15:23
Общество 29.12.2022 15:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:02
В Волгограде перед Новым годом взлетели в цене почти все продуктыСмотреть фотографии
13:49
«Вагончик тронулся»: трамваи Волгограда передали в концессию на 2 месяца раньше срокаСмотреть фотографии
13:44
Спортшкола волгоградского «Ротора» отстранена от участия в ЮФЛ в новом сезонеСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области пособие одиноким бедным подняли до 243 рублейСмотреть фотографии
13:15
Волгоградцы отправили посылки бойцам 20-й гвардейской мотострелковой дивизииСмотреть фотографии
12:53
Главную новогоднюю елку города волгоградцам подарил ПСБСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области в поле нашли неопознанные объекты: видеоСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом на участке селянина по суду снесли опору ЛЭПСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде вспоминают погибших во взорванном 30 декабря троллейбусеСмотреть фотографии
10:26
«План Ломоносова»: что будет происходить в ЦПКиО Волгограда с 2 по 9 январяСмотреть фотографии
10:17
С 1 января 2023 года МРОТ в Волгоградской области вырастет до 17518 рублейСмотреть фотографии
10:02
Волгоградские библиотекари связали из пряжи праздничную ёлкуСмотреть фотографии
09:32
В Михайловке «Лада Приора» с 20-летним водителем протаранила столбСмотреть фотографии
08:51
Инспекторы нагрянули с проверкой в кинотеатр «Победа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:26
Роспотребнадзор советует волгоградцам больше пить в новогоднюю ночь: но не алкогольСмотреть фотографии
21:00
В Волгоградской области 30 декабря ожидаются мокрый снег и гололедСмотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области арендуют 100 дорожных камер за 801 миллион рублейСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде арестовали машины должников на парковке ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
18:12
«Я их не боюсь»: жителя Волгоградской области оштрафовали за черную метку на здании администрацииСмотреть фотографии
17:56
Житель Волгоградской области похитил 1,5 км проводов на 10-киловольтной линииСмотреть фотографии
16:30
Указом Путина еще десять волгоградцев представлены к ордену Мужества посмертноСмотреть фотографии
15:23
Военные из Волгоградской области опробуют в зоне СВО новые внедорожникиСмотреть фотографии
14:59
Владимир Федоров назначен управляющим нового Социального фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
«От следствия и суда не скрывается»: подозреваемый в убийстве беременной волгоградки попросился домойСмотреть фотографии
14:12
Это впечатляюще! В Сети появилось ускоренное видео съемки надвижки моста ВДСК под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:37
Что Tele2 предложила клиентам в 2022 годуСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде утвердили график работы аварийных служб на случай новогодних аварийСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцы с особенностями здоровья смогут бесплатно обучится востребованной ИТ-профессииСмотреть фотографии
12:50
В Волжском таксист бросил 90-летнюю пассажирку с переломамиСмотреть фотографии
12:05
В Волжском вынесли приговор за убийство в драке у пивбараСмотреть фотографии
 