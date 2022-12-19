Власти в Волгоградской области выступили с заявлением после падения летательных объектов

В администрации Руднянского района Волгоградской области прокомментировали происшествие, связанное с падением обломков неизвестных предметов, которое не на шутку встревожило местных жителей.

– На прошлой неделе, на территории нашего района был обнаружен упавший неопознанный объект. На место падения были вызваны военные, которые признали принадлежность объекта вооруженным силам РФ. Крупный фрагмент объекта был уничтожен на месте, мелкие собраны военными. Комментарии по обстоятельствам происшествия могут дать только представители вооруженных сил РФ, – заявили сегодня, 19 декабря, в администрации Руднянского района.

Ранее, 16 декабря, администрация Еланского района Волгоградской области также прокомментировала аналогичное происшествие, которое случилось на территории этого муниципалитета.

– В социальных сетях и СМИ обсуждают происхождение обнаруженных на территории Еланского муниципального района металлических обломков. Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и полиции. По мере появления новой информации о случившемся жители района будут проинформированы через официальные паблики, социальные сети и СМИ, – сообщил в соцсетях Дмитрий Литвинов, глава Еланского района.

Однако, замечают местные жители в социальных пабликах, подробностей о происшествии местные жители от главы района так и не узнали. При этом, по сообщениям пользователей пабликов, неизвестный летательный аппарат в селе Дубовом упал прямо на сарай.

Между тем, напомним, в выходные дни в Еланском и Руднянском районе предположительно произошло уничтожение обломков неизвестных предметов.