Происшествия

Жители Волгоградской области сняли на видео обломки неизвестного объекта

Происшествия 18.12.2022 17:31
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18.12.2022 17:31


На видео попали обломки неизвестного объекта, якобы упавшего в Руднянском районе Волгоградской области. Видео с деформированными металлическими элементами стало быстро распространяться в Сети. 

 

— Сегодня в Руднянском районе Волгоградской области были обезврежены обломки летающего аппарата. Очевидцы сообщили, что утром слышали шум, похожий на гром. На видео сняли обломки предположительно беспилотника, —цитирует ИА «Высота 102» пост в сообществе «Еланский водитель». — Никто не пострадал, причиненного ущерба нет. Официальной информации пока тоже нет.

Тем временем в Telegram-каналах жители Руднянского и Еланского районов обсуждают различные версии. Люди разделились на два лагеря. Одни буквально на сто процентов уверены, что в Рудянском районе упали ракеты или беспилотники, которые сегодня утром уничтожили. 

— Вчера упали ракеты у села Осички в Руднянском районе. Часов в семь утра сегодня наблюдали вспышку в небе — будто молния. Из Тернового (село в Еланском районе Волгоградской области — прим. ред.) было видно, — сообщил один из подписчиков в Сети. — Грохот такой был. Уничтожили, видимо. 

Однако другая часть местных жителей подвергает сомнению подлинность видео и местоположение обломков. 

— Так может быть это один и тот же объект, что и в Еланском районе? И в Рудне ничего не падало? — задается вопросом одна из подписчиц популярного паблика. — И еще про «сегодня» не сходится. Дождь идет со вчерашнего дня, а на видео снег лежит. 

В администрации Руднянского района журналисту ИА «Высота 102» не смогли предоставить официальный комментарий. Один из источников близкий к местным властям пояснил, что сегодня никаких происшествий в Руднянском районе не фиксировалось. 

Фото и видео: «Еланский водитель» / vk.com

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