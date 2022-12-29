Общество 29.12.2022 20:31
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29.12.2022 20:31
В Волгоградской области объявлен аукцион на аренду комплексов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчик – ГКУ «Безопасный регион» - объявило поиск исполнителя на поставку оборудования трех видов для фиксации превышения скорости, правил парковки, выезда на встречную полосу, соблюдения мер безопасности в салоне автомобиля (пристегнутые ремни) и т.д.- всего более 200 нарушений.
Начальная стоимость контракта составляет 801 миллион рублей. Сто камер будут установлены в Волгограде и в Волжском, а также практически во всех районах региона, в том числе на федеральных трассах. Срок аренды определен до 2027 года с разбивкой оплаты из областного бюджета по годам.
Напомним, ранее в ФАС России выявили признаки картеля при поставках камер фиксации нарушений ПДД на сумму более 2 миллиардов рублей в четырех регионах России, в том числе в Волгоградской области. В ведомстве пояснили, что торги, в которых участвовали эти компании, проводились на поставку и аренду электрооборудования для обеспечения безопасности и управления движением на дорогах и на оказание услуг по разработке интеллектуальных транспортных систем.
Тендеры на создание и развитие интеллектуальных транспортных систем Волгоградской и Волжской агломерации на протяжении последних лет выигрывало ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы», причем почти всегда – без конкурентов, поэтому контракты заключались в основном по максимальной цене или с небольшим дисконтом.
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