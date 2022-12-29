Бочаров подписал постановление об увеличении прожиточного минимума для волгоградцев

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление об увеличении прожиточного минимума для разных категорий населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, с 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения составит 12363 рубля, для трудоспособного населения определен показатель в 13476 рублей, для пенсионеров он установлен на уровне 10660 рублей, а для детей – 12307 рублей.

В 2022 году прожиточный минимум на душу населения составлял 10882 рубля, для трудоспособного населения – 11861 рубль, для пенсионеров – 9381 рубль, для детей – 10831 рубль.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о предстоящем увеличении прожиточного минимума, опираясь на проект постановления.

Напомним, прожиточный минимум устанавливается в целях формирования бюджета и оказания мер соцподдержки населению.