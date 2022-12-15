







В Волгоградской области с 1 января 2023 года будет увеличен прожиточный минимум для различных категорий населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления администрации региона, так, в будущем году прожиточный минимум на душу населения составит 12363 рубля, для трудоспособного населения определен показатель в 13476 рублей, для пенсионеров он установлен на уровне 10660 рублей, а для детей – 12307 рублей.





Для сравнения: в 2022 году прожиточный минимум на душу населения составлял 10882 рубля, для трудоспособного населения – 11861 рубль, для пенсионеров – 9381 рубль, для детей – 10831 рубль.





Прожиточный минимум, напомним, устанавливается в целях оценки уровня жизни населения региона при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим, а также для формирования областного бюджета.







Между тем, в начала декабря президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в стране в 2023 году устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей.

Закон также определяет величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в размере 15 669 рублей, для пенсионеров — в размере 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.Отталкиваясь на установленные главой государства параметры, власти субъектов рассчитывают прожиточный минимум, исходя из региональных показателей – стоимости продуктов питания, услуг и других показателей, которые на разных территориях отличаются.