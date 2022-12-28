В Волгограде силовики почтили память погибших защитников Сталинграда

В Волгограде сегодня, 28 декабря, в день 75-летнего юбилея открытия памятника чекистам, руководители силовых ведомств региона почтили память павших защитников Сталинграда.

— В память о подвиге бойцов легендарной 10-й дивизии войск НКВД начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко вместе с руководителями силовых ведомств региона возложил цветы и венки к монументу «Памятник чекистам и милиционерам», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Почтили память бойцов, отдавших свои жизни в боях с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Сталинграду, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Ларин, начальник Управления Росгвардии по региону генерал-майор полиции Юрий Тупиков, начальник ПУ ФСБ РФ по области полковник Вадим Синицын, начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Николай Любавин. Сегодняшний день снова собрал вместе ветеранов и действующих сотрудников правоохранительных структур.

— Спустя десятилетия фигура воина-чекиста, вздымающего над головой меч, и готового вступить в бой, стала одной из туристических достопримечательностей Волгограда. Здесь принимали присягу молодые сотрудники органов внутренних дел. К подножию монумента несут букеты цветов в день годовщины Победы под Сталинградом, — добавили в областном главке МВД.





Монумент, ставший символом беспримерного мужества и героизма сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебного долга, появился в 1947 году. Автором стал сталинградец, выпускник Ленинградской академии художеств, архитектор-художник Феофилакт Коимшиди. На тот момент еще никому не известный творец буквально за одну ночь создал проект монумента, признанный лучшим из 43 конкурсных работ.

— Для создания памятника каждый из сотрудников НКВД Сталинградской области перечислил в фонд строительства монумента свой дневной заработок, а милиционеры-сталинградцы безвозмездно отработали несколько часов на расчистке стройплощадки и благоустройстве мемориальной зоны памятника — Площади Чекистов, — рассказали в региональном главке МВД.

Дочь Феофилакта Коимшиди Елизавета пошла по стопам отца и тоже стала архитектором. Сын легендарного художника Георгий Коимшиди связал свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Длительное время он проработал в Высшей следственной школе МВД.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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