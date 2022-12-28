Волгоградец украл гараж с помощью манипулятора









Полицейские задержали за кражу металлического гаража 40-летнего жителя Волгограда. Как сообщили в городском УМВД, в полицию с заявлением об исчезновении железного объекта, установленного у дома в поселке им. Саши Чекалина, обратился 43-летний местный житель.

Полицейские установили, что неизвестные лица погрузили и увезли металлический гараж на манипуляторе в Красноармейский район. По подозрению в краже был задержан 40-летний житель Кировского района.

Сотрудникам полиции он сообщил, что нанял манипулятор и перевез гараж на пункт приема металлолома. Полученные за него деньги он планировал потратить.

Известно, что мужчина ранее был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый взят под стражу. Гараж обещают вернуть его владельцу.

Фото: УМВД Волгограда



