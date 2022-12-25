Общество

ККС Волгоградской области лишает полномочий судью после обращения СУ СКР

Общество 25.12.2022 15:58
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25.12.2022 15:58



Квалификационная коллегия судей Волгоградской области решила привлечь судью Алексеевского районного суда Антона Антамошкина к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий с лишением квалификационного класса. 
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение ККС, квалификационная коллегия судей Волгоградской области удовлетворила заключение комиссии, которая рассматривала обращение Урюпинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону. 
Ранее, напомним, информагентство сообщало о поступлении такого обращения следствия в ККС в отношении судьи Антамошкина. 
Что конкретно было указано в обращении межрайонного следственного отдела, не поясняется. 
Ранее сообщалось, что этот судья 9 мая в станице Нехаевской на своей «Ниве» протаранил «ВАЗ-21099». Его опознали местные жители, которые утверждали, что судья выглядел достаточно «уставшим». По данным полиции, «Нива» не уступила дорогу, что привело к аварии. С места происшествия были госпитализированы водитель и 46-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ».
Этот случай рассматривала квалифколлегия или другую информацию в отношении судьи, неизвестно.
Справка. Антон Николаевич Антамошкин является судьей Алексеевского районного суда. Указ о его назначении был подписан Президентом России 1.12.2012 года. На официальном сайте Алексеевского районного суда он все еще числится в судейском составе.

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