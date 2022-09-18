Общество 18.09.2022 18:31
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18.09.2022 18:31
На заседание квалификационной коллегии судей Волгоградской области вынесен вопрос о судье Алексеевского районного суда Антоне Антамошкине, который 9 мая текущего года, как сообщалось, совершил ДТП, в котором пострадали два человека.
Заседание ККС Волгоградской области назначено на 23 сентября. Уже опубликована повестка заседания.
Так, под номером 18 запланировано рассмотрение вопроса об утверждении состава комиссии по проверке поступившего сообщения и.о. руководителя Урюпинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области Панфилова Ю.А. в отношении судьи Алексеевского районного суда Волгоградской области Антамошкина Антона Николаевича.
Что за сообщение поступило из межрайонного следственного отдела, не поясняется.
Ранее сообщалось, что этот судья 9 мая в станице Нехаевской на своей «Ниве» протаранил «ВАЗ-21099». Его опознали местные жители, которые утверждали, что судья выглядел достаточно «уставшим». По данным полиции, «Нива» не уступила дорогу, что привело к аварии. С места происшествия были госпитализированы водитель и 46-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ».
Рассмотрит квалифколлегия именно этот случай или другую информацию в отношении судьи, пока неизвестно.
Справка. Антон Николаевич Антамошкин является судьей Алексеевского районного суда. Указ о его назначении был подписан Президентом России 1.12.2012 года.
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