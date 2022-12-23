Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов сегодня, 23 декабря, прибыл с официальным визитом в Волгоградом. Как сообщает ИА «Высота 102», целью поездки стало участие в торжественной церемонии по случаю присуждения жительнице Волгоградской области звания «Мать-героиня». Галина Меньшикова воспитала 11 детей.

О присуждении высокой государственной награды многодетной женщине информагентство сообщало 26 ноября. Тогда глава государства подписал соответствующий Указ. Сегодня, 23 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и Владимир Устинов встречали многочисленную семью в Зале Воинской и Трудовой Славы региона.

– По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина разрешите выполнить приятную и почётную миссию: вручить вам знак особого отличия — орден «Мать героиня» — и грамоту о присвоении звания «Мать героиня». От всей души поздравляем вас и всю вашу большую семью с этой наградой. Выражаю вам огромную благодарность за великий материнский труд, который так высоко оценён нашим государством и обществом, – сказал Владимир Устинов во время церемонии. – Воспитывая детей здоровыми и счастливыми, вы выполняете важнейшую государственную задачу сбережения нации, сохранения её физического и морального здоровья.

Восемь старших детей семьи Меньшиковых уже получили образование и нашли свое призвание, еще двое учатся в вузах, а младший ребенок ходит в школу. Две дочери Галины Меньшиковой также уже стали многодетными мамами.

Имя Галины Меньшиковой высечено золотыми буквами в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.