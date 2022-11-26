Общество

Путин присвоил многодетной волгоградке звание «Мать-героиня»

Общество 26.11.2022 18:01
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26.11.2022 18:01


Жительница Волгоградской области Галина Николаевна Меньшикова стала «Матерью-героиней». 
Как сообщает ИА «Высота 102», почетное звание женщине присвоил президент России Владимир Путин «за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитали детей» - так говорится в Указе главы государства.  
Многодетная семья Меньшиковых проживает в Новониколаевском районе Волгоградской области. Ранее сообщалось, что у Андрея и Галины Меньшиковых 11 детей и 15 внуков. В 2013 году Меньшиковы были удостоены ордена «Родительская слава». Галина Меньшикова также награждена Почетным знаком Волгоградской области «Материнство».
В администрации Волгоградской области сообщили, что с высокой наградой Галину меньшикову по телефону поздравил губернатор Андрей Бочаров. Он  пожелал  здоровья и благополучия многочисленным членам семьи Меньшиковых, а также передал поздравления супругу Андрею Леонидовичу.
Супруги вместе уже 33 года. Многодетная мама работает почтальоном в сельском отделении, а глава семейства трудится техником-электриком.
Старшие 8 детей получили образование и нашли свое призвание; двое являются студентами, а самый младший обучается в школе. У Меньшиковых большое подсобное хозяйство: мелкий и крупный рогатый скот, птица. В свободное от работы время Галина Николаевна занимается вязанием пуховых платков. 

Фото семьи Меньшиковых: РИАЦ

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