Путин присвоил многодетной волгоградке звание «Мать-героиня»

Жительница Волгоградской области Галина Николаевна Меньшикова стала «Матерью-героиней».

Как сообщает ИА «Высота 102», почетное звание женщине присвоил президент России Владимир Путин «за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитали детей» - так говорится в Указе главы государства.

Многодетная семья Меньшиковых проживает в Новониколаевском районе Волгоградской области. Ранее сообщалось, что у Андрея и Галины Меньшиковых 11 детей и 15 внуков. В 2013 году Меньшиковы были удостоены ордена «Родительская слава». Галина Меньшикова также награждена Почетным знаком Волгоградской области «Материнство».

В администрации Волгоградской области сообщили, что с высокой наградой Галину меньшикову по телефону поздравил губернатор Андрей Бочаров. Он пожелал здоровья и благополучия многочисленным членам семьи Меньшиковых, а также передал поздравления супругу Андрею Леонидовичу.

Супруги вместе уже 33 года. Многодетная мама работает почтальоном в сельском отделении, а глава семейства трудится техником-электриком.

Старшие 8 детей получили образование и нашли свое призвание; двое являются студентами, а самый младший обучается в школе. У Меньшиковых большое подсобное хозяйство: мелкий и крупный рогатый скот, птица. В свободное от работы время Галина Николаевна занимается вязанием пуховых платков.