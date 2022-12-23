Две электрички в Волгоградской области 24 декабря опоздают на 40 минут

Общество 23.12.2022 14:46
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23.12.2022 14:46
По техническим причинам в Волгоградской области 24 декабря изменится расписание двух пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Изменения на один день коснутся электричек, курсирующих по маршрутам Алексиково - Арчеда и Арчеда – Волгоград-1:
- № 6818 Алексиково - Арчеда отправлением со станции Алексиково согласно действующему расписанию в 2:46, прибытием на станцию Арчеда в 6:05 (на 40 минут позже);
- № 6810 Арчеда – Волгоград-1 отправлением со станции Арчеда в 6:15 (на 34 минуты позже), прибытием на станцию Волгоград-1 в 9:05 (на 34 минуты позже).
Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать поездку.
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