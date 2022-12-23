Общество

В глубинку Волгоградской области отправили 19 скорых и 55 школьных автобусов

Общество 23.12.2022 13:00
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23.12.2022 13:00



Массовая отправка новых автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в сельские районы состоялась сегодня, 23 декабря, в Волгограде.
Как сообщили в администрации региона, торжественные церемонии передачи спецавтотранспорта прошли одновременно на территории городской больницы № 25 и территории дилерского центра.
По данным администрации региона,  19 машин скорой помощи будут распределены следующим образом. Сразу три автомобиля поступят на станцию скорой помощи в Михайловке, два автомобиля получит Урюпинская ЦРБ. По одному направят в Алексеевский, Быковский, Иловлинский, Городищенский, Еланский, Калачевский, Клетский, Кумылженский, Ленинский, Нехаевский, Октябрьский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Фроловский районы.
На сегодняшний день в регионе проводится плановая замена техники, поступившей в 2016 году и выработавшей пятилетний срок службы. Параллельно решаются вопросы обновления парка санитарной техники больниц и поликлиник; проводятся ремонты помещений, медучреждения дооснащают оборудованием.



Кроме того, в 30 муниципальных образований Волгоградской области сегодня направлено 55 автобусов различной вместимости — от 10 до 31 места. Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами для обеспечения безопасности. Такие автобусы получат школы отдаленных поселений Волгоградской области.
Фото: администрация Волгоградской области

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