Новогодний арт-объект «202», который появился в центре Волгограда напротив здания Центробанка, привел в недоумение горожан. Как сообщили ИА «Высота 102» внимательные читатели, в композиции, которая состоит из гигантских цифр наступающего года, отсутствует последняя цифра «3».

– Новый год под вопросом? Забыли или еще не установили? Но выглядит очень странно, – задаются вопросом читатели.

Горожане добавляют, что стоит в таком виде новогоднее украшение в самом центре Волгограда – на проспекте Ленина не первый день.

– С начала недели – точно, – заявляют волгоградцы.

В пресс-службе мэрии пояснили, что арт-объект на сегодня находится в процессе установки.

– Цифра «3» уже изготовлена. Скоро поставим, – пообещали в мэрии.