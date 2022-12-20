В Волгограде на Аллее Героев массово сажают и копают









Пешеходную территорию на Аллее Героев в Волгограде, где идет активная фаза работ по благоустройству, засадили туями. Как сообщили в мэрии, 150 хвойников теперь украшают Аллею Героев на одной из сторон.













- Помимо крупномерных саженцев туи участок вдоль жилых домов украсят еще 800 молодых кустарников кизильника – в ближайшее время агрономы приступят к их высадке, - рассказали в городской администрации.













Для ухода за насаждениями здесь смонтировали новую систему полива, так как старые трубы уже пришли в негодность.

Растения подбирали особенные, соответствующие этому месту и пространству. Ранее произрастающие здесь насаждения, как уверяют в мэрии, перевезли на базу районного коммунального предприятия. Впоследствии их пересадят в парки и скверы в других районах Волгограда.

На Аллее Героев продолжается мощение тротуарного покрытия, после чего здесь установят парковую мебель и фонари.

Напомним, общая стоимость работ по реконструкции Аллеи Героев в Волгограде составила около 225 миллионов рублей.

Фото: администрация Волгограда

Читайте по теме:



