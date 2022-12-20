Общество

В Волгограде на Аллее Героев массово сажают и копают

Общество 20.12.2022 20:21
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20.12.2022 20:21



Пешеходную территорию на Аллее Героев в Волгограде, где идет активная фаза работ по благоустройству, засадили туями. Как сообщили в мэрии, 150 хвойников теперь украшают Аллею Героев на одной из сторон.



- Помимо крупномерных саженцев туи участок вдоль жилых домов украсят еще 800 молодых кустарников кизильника – в ближайшее время агрономы приступят к их высадке, - рассказали в городской администрации.



Для ухода за насаждениями здесь смонтировали новую систему полива, так как старые трубы уже пришли в негодность. 
Растения подбирали особенные, соответствующие этому месту и пространству. Ранее произрастающие здесь насаждения, как уверяют в мэрии, перевезли на базу районного коммунального предприятия. Впоследствии их пересадят в парки и скверы в других районах Волгограда.
На Аллее Героев продолжается мощение тротуарного покрытия, после чего здесь установят парковую мебель и фонари.
Напомним, общая стоимость работ по реконструкции Аллеи Героев в Волгограде составила около 225 миллионов рублей.
Фото: администрация Волгограда
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