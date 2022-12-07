Общество

На Аллее Героев в Волгограде установят копии чугунных фонарей советской эпохи

Общество 07.12.2022 11:45
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07.12.2022 11:45


На Аллее Героев в Волгограде начался монтаж новой системы освещения. На одной из главных пешеходных зон города рабочие смонтируют точные копии чугунных фонарей в соответствии с замыслом советских архитекторов, рассказали ИА «Высота 102» в мэрии.

Существующие световые опоры появились здесь в ходе предыдущего благоустройства территории Аллеи Героев. Однако эти  светоточки не только отличаются от фонарей, установленных в советское время, но и за время многолетней эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние – на элементах зафиксированы многочисленные сколы, трещины и деформация, утверждают в администрации. 

На этом участке  появятся 50 световых опор вдоль главной аллеи и второстепенных прогулочных зон. Фонари с пятиконечной звездой, сохранившиеся до нашего времени и освещающие центральную часть пространства в границах от ул. Чуйкова до ул. Советской, останутся на прежних местах, но будут отреставрированы. Также подрядчик оборудует дополнительную ландшафтную подсветку на зеленых зонах. 

Сейчас на этой территории продолжается укладка брусчатки. 

Напомним, общая стоимость работ по реконструкции Аллеи Героев в Волгограде составила около 225 миллионов рублей. 

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