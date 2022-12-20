Жители Волгограда утром 20 декабря встревожились, увидев на нижней террасе центральной набережной технику и рабочих, которые, с их слов, выкорчевывают деревья на склоне под музыкальным театром. По словам читателей ИА «Высота 102», в настоящее время остались нетронутыми всего несколько растений.

– На склоне не хило поработали. Многолетних деревьев, которые росли на склоне, нет уже и в помине. Похоже, что работают здесь не первый день. Все перегваздано. Пустошь, – сообщили читатели «Высоты 102».





В администрации Волгограда в ответ на запрос информагентства сообщили о сносе полусотни деревьев. По информации мэрии, все они были признаны мертвыми – стволы деревьев оказались изъедены изумрудной златкой.

– В ходе планового обследования фитосанитарного состояния зеленых насаждений, произрастающих на склоне по улице Hабережная 62-й Армии, специалисты районной коммунальной службы выявили на стволах деревьев на участке рядом со зданием музыкального театра очаги поражения от стволовых вредителей, в том числе от изумрудной златки, – сообщили в городской администрации.





– Особенность данного подкарантинного вредителя заключается в том, что златка быстро поражает большие площади ствола, вдоль старых ходов образуются вздутия и трещины, в стволе образуются полости, дерево превращается в сухостой и погибает, – продолжают в мэрии. –На основании результатов обследования было принято решение удалить 51 погибшее насаждение на вышеуказанном участке, чтобы не допустить заражения других здоровых деревьев, в большом количестве произрастающих на склоне набережной. Кроме того, в случае сильных порывов ветра сухостой мог бы обрушиться на прохожих.





В администрации Волгограда уточняют, что в основном под снос пошли лиственные породы. Также здесь обещают, что совсем лысым склон на набережной не останется.

– В ближайшие дни взамен погибших насаждений агрономы высадят 83 саженца сосны – хвойники более устойчивы к вредителям. Уход за деревьями обеспечит поливочный водопровод, который смонтируют параллельно – ранее его здесь никогда не было, – заверяют в администрации.





Напомним, ранее на набережной Волгограда в рамках реконструкции нижней террасы выкопали и развезли по районам многолетние голубые ели. А борьба с изумрудной златкой в областном центре ведется не первый год. Так, осенью 2021 года глава Волгограда Владимир Марченко проводил специальное заседание. Агроэкологи, лесопатологи, общественники и представители профильных подразделений обсуждали ситуацию, связанную с заражением ясеней на острове Сарпинский и в других районах Волгограда. Наиболее эффективным способом борьбы с вредителем, пришли к выводу участники совещания, является санитарный снос погибших деревьев с последующем уничтожением пораженной древесины.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»