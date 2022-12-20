В центре Волгограда готовят к открытию резиденцию Деда Мороза

В Центральном районе Волгограда в Комсомольском саду готовят к открытию резиденцию Деда Мороза. Сказочный волшебник впервые встретится с юными волгоградцами уже 25 декабря.

– Открытие резиденции Дедушки Мороза намечено на 25-е декабря в 16.00, – сообщили ИА «Высота 102» в парке. – Это тот самый роскошный зимний сруб посреди парка. Резиденция будет работать каждый день с 25 декабря по 15 января.

Всех детей, чьи родители купят билеты, ждет индивидуальное сказочное поздравление.

– Детвору встретит Снегурочка, которая расскажет волшебную историю про чудо. Также каждый маленький гость резиденции может прочесть Деду Морозу стихотворение, спеть песенку, после чего обязательно получит сладкий подарок из рук волшебника.

В Комсомольском саду добавляют, что за резиденцией в этом году для детворы также будет работать горка.