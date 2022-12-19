Общество

Власти Волжского готовят новый конкурс на перевозки маршрутками после проигранных судов

Общество 19.12.2022 16:20
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19.12.2022 16:20


Ситуация с перевозками пассажиров на популярных в Волжском маршрутках не разрешится в правовом поле до конца этого года и даже в начале следующего. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского в ответ на редакционный запрос, после аннулирования открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам власти города только готовят документацию для нового конкурса. 

В настоящее время выполняются мероприятия по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты с учетом выявленных УФАС и Волжским городским судом нарушений, – говорится в комментарии. 

При этом в администрации Волжского подчеркнули, что срок действия свидетельств и карт на осуществление пассажирских перевозок, выданных перевозчикам, продлен до 22 января 2023 года. 

Напомним, уже больше года в Волжском не может разрешиться проблема с перевозками на популярных в Волжском маршрутках  №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 42 и 105а. После проведения открытого конкурса на осуществление перевозок по этим маршрутам Волгоградское УФАС на основании выявленных нарушений потребовала от мэрии аннулировать его результаты. Однако администрация Волжского обжаловала предписание антимонопольного органа. В начале 2021 года в Волжском по этой причине едва не случился транспортный коллапс. Действие карт и свидетельств у волжских перевозчиков закончилось и они не могли выйти на маршруты, пока эти документы не были продлены. Правда, основания для таких решений чиновников выглядели сомнительно с точки зрения законодательства. 

Судебные тяжбы длились почти год, однако все инстанции подтвердили правоту Волгоградского УФАС. Кроме того, волжские перевозчики в свою очередь обратились в городской суд с требованием изменить критерии оценки к новому конкурсу. Предприниматели заподозрили, что формула расчета «перевернута» и подогнана под конкретного перевозчика, а именно, под простое товарищество, в состав которого входит МУП «Волжская автоколонна №1732». В результате суд признал применяемую формулу незаконной. 

Между тем, ситуация с очередным временным продлением карт и свидетельств держит волжских перевозчиков в напряжении. 

– Мы не можем планировать развитие своего бизнеса, в частности, затормозили приобретение новых машин, так как не знаем, что нас ждет завтра, - поделились перевозчики. – Когда будет объявлен новый конкурс и каких «сюрпризов» от него ждать, никто не знает. Поэтому мы вынуждены работать в условиях неопределенности и неизвестно, будет ли у нас эта работа в будущем.

Ранее предприниматели поделились с ИА «Высота 102» версией, что в Волжском затевается передел сферы рынка перевозок по нерегулируемым тарифам. Так, звучало предположение, что чиновники хотят передать данные перевозки простому товариществу, в состав которого входит МУП «Волжская автоколонна №1732». А работающих на данных маршрутах индивидуальных перевозчиков и юридических лиц нанимать на условиях аренды. Однако некоторые предприниматели уже заявили, что такая схема работы для них будет неприемлемой. Также перевозчики требовали от городских властей моратория на любые эксперименты в транспортной схеме на ближайшие пять лет. 

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