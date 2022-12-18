Волгоградского кондуктора не пустили в автопарк после откровений с журналистами









Кондуктор ООО «Волгоградский автобусный парк» Дмитрий Сигаев не смог сегодня пройти на рабочее место. Его пропуск оказался заблокирован, а вахтер сообщил о запрете на работу опальному кондуктору. Как рассказал ИА «Высота 102» Дмитрий Сигаев, также 16 декабря ему передали акт «об обнаружении дисциплинарного проступка».





- Мне вменили, что я дал интервью ИА «Высота 102» и распространил информацию о должностных лицах предприятия, - пояснил волгоградец. – Хотя в интервью звучала только моя фамилия, ни о каких должностных лицах я ничего не сообщал. При этом я встречался с журналистом в свой выходной, а не в рабочее время. Интересно еще, что «судила» меня комиссия без моего присутствия. Ну что ж, буду дальше бороться за свои права, так как считаю такие действие руководства нарушающими трудовое законодательство.













Корреспондент ИА «Высота 102» пытался дозвониться до начальника колонны №54 ООО «Волгоградского автобусного парка» Александра Карпушова по служебному телефону, однако, видимо, в связи с выходным днем трубку никто не взял.



